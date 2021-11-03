Около 300 пунктов обогрева создадут на случай ЧС в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вблизи снегозаносимых участков определено 268 пунктов обогрева и 193 пункта питания. Об этом сообщил главный спасатель региона Нурлан Атыгаев в ходе заседания в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, Н. Атыгаев проинформировал о подготовке к ЧС зимнего периода в Акмолинской области.

«Вблизи снегозаносимых участков определено 268 пунктов обогрева и 193 пункта питания. Департаментом по ЧС Акмолинской области в целях оперативного реагирования на ЧС зимнего периода подготовлено 370 человек личного состава и 76 автомобилей на шасси повышенной проходимости, которые распределены по подразделениям с учетом наибольшей подверженности чрезвычайным ситуациям. Для оказания экстренной медицинской помощи на автодорогах области действуют три трассовых медико-спасательных пункта, которые в экстренных ситуациях могут использоваться как пункты обогрева», - отметил главный спасатель региона.

По словам Н. Атыгаева, акиматами районов и городов подготовлено 642 единицы снегоуборочной и инженерной техники, 232,6 тонны ГСМ, 3939,5 тонны противогололёдного материала. В целом данные показатели немного выше прошлогодних.

В заключение спикер отметил, что в бураны и сильные морозы жителей области предупреждают о ЧС, однако многие водители игнорируют требования и выезжают в дорогу, тем самым попадают в снежный коллапс и рискуют жизнью.

«Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает, во избежание чрезвычайных ситуации зимой необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками. Если нет необходимости, то лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта. При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по номеру телефона «112», - добавил Н. Атыгаев.