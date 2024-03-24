Около 300 нарушений автолюбителей пресекли полицейские Караганды за два месяца

За два месяца сотрудники дорожной полиции Караганды выявили и пресекли 287 фактов правонарушений на дорогах. Автолюбители садились за руль не имея водительских прав, пердает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники дорожной полиции отметили, что помимо вождения автомобиля без должных прав, были выявлены злостные нарушения — езда за рулем в нетрезвом состоянии. К примеру, 3 года назад 22-летнего жителя Караганды за пьяную езду привлекли к уголовной ответственности и пожизненно лишили права управления транспортным средством. Но несмотря на пожизненный запрет, он не только вновь сел за руль, так еще и, как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт нарушения. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование

— С начала года сотрудники полка патрульной полиции выявили 10 фактов, когда водители, ранее лишенные права управления, находились в состояние алкогольного опьянения. Данное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность, — сообщил первый заместитель начальника отдела полиции города Караганды Бауыржан Мухамеджанов.

Также полицейские задержали водителя автомашины марки Chevrolet. Он уже был лишен водительских прав на 7 лет. Материал по данному факту был предан в суд. Водителя оштрафовали на 184 тысячи тенге. Всего за последние два месяца на дорогах региона было задержано 287 водителей, не имеющих документы.