Около 300 осужденным сократили срок наказания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде рассказали об исполнении Закона об амнистии, подписанным Главой государства в декабре прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, рассмотрены 415 материалов по представлению органа и учреждения, исполняющих наказание. Из них 299 осужденным вынесли решение о сокращении неотбытого срока наказания. От основного наказания освобождены 116 осужденных.

«Прежде всего, это лица, не представляющие угрозу для безопасности граждан и государства и готовые встать на путь исправления и перевоспитания. Законом предусмотрено, что амнистии подлежат заключенные, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. Особое внимание уделяется социально-уязвимым категориям граждан: ветеранам, несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам первой и второй групп и другим лицам, не представляющим серьезную угрозу», - пояснила судья Петропавловского городского суда Динара Байзакова.

Она добавила, что амнистия не распространяется на лиц, осужденных за террористические преступления, особо опасный рецидив, на злостных нарушителей порядка отбывания наказания. Не подлежат амнистии осужденные, уже освободившиеся из мест лишения свободы в порядке амнистии или помилования и вновь совершившие преступления.

«При этом осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Гуманный акт распространяется и на лиц, привлеченных к уголовной ответственности, не предусматривающей изоляции от общества», - добавила Д.Байзакова.