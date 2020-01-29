Около 300 коек на случай госпитализации людей с коронавирусной инфекцией подготовили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для госпитализации больных коронавирусной инфекцией, размещения контактных лиц и медицинского наблюдения за ними развернуты 293 койки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В многопрофильной детской областной больнице подготовили 115 коек, в первой городской больнице – 65 и в районных инфекционных стационарах – 113 коек.

«Во всех стационарах имеется неснижаемый запас лекарственных средств – противовирусных, жаропонижающих, дезинтоксикационных растворов, препаратов для проведения интенсивной терапии. Усилен санитарно-карантинный контроль и учет через пограничную и миграционную службы аэропорта всех граждан области, выбывающих и прибывающих из КНР. Информация ежедневно предоставляется в департамент для организации медицинского наблюдения», - сообщили в пресс-службе.

Случаев коронавирусной инфекции в области не зарегистрировано.

Тем не менее, в связи со сложной эписитуацией в Китае в регионе принят комплекс санитарно-противоэпидемических мер. Во всех районах и городах области провели тренировочные учения с имитацией по отработке противоэпидемических мероприятий при подозрении на коронавирусную инфекцию. Разработан комплексный план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории области. Утвержден состав членов областного штаба по коронавирусной инфекции.

Специалисты департамента рекомендуют жителям региона не выезжать в Китайскую Народную Республику и в страны Юго-Восточной Азии.

В качестве первоочередных мер профилактики врачи называют частое мытье рук с использованием спиртовых средств или мыла, соблюдение этикета кашля. Следует избегать тесного контакта с лихорадящими и кашляющими больными, с животными, птицами, млекопитающими на фермах, контактных зоопарках или в дикой природе мест массового скопления людей. Не употреблять сырые или недоваренные продукты животного происхождения, морепродукты. Немедленно обращаться за медицинской помощью при повышенной температуре, кашле, одышке или затрудненном дыхании, с обязательным вызовом врача на дом и информированием о выездах и путешествиях.

По последним данным, число заболевших новым вирусом в Китае достигло 5 974 человек. Зарегистрировано 132 смертельных случая. 103 человека выписали из больницы.



