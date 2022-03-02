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Около 300 карагандинских волонтёров отстояли «Снежную вахту»

2 Марта 2022 20:04
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Около 300 карагандинских волонтёров отстояли «Снежную вахту»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтёры Молодёжного ресурсного центра Карагандинской области помогали одиноким пожилым людям, инвалидам, ветеранам ВОВ очищать дворы домов от снега. С 15 февраля по 1 марта они несли «Снежную вахту», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В акции приняли участие 16 регионов области и 299 волонтёров. Проведено 79 мероприятий. 1 марта акция завершилась, и самых активных участников «Снежной вахты» наградили», – сообщила руководитель фронт-офиса волонтёров по Карагандинской области Мадина Турсынбекова.

Добровольцы, отстоявшие «вахту», отмечают, что с огромным желанием приняли участие в акции по помощи пожилым людям.

«Когда узнали об этом мероприятии, то нам сразу захотелось в нём поучаствовать и помочь старшему поколению. Мы помогли одной женщине, её зовут Ханшайым-апа. Когда приехали к её дому, то снега было очень много, даже ворота не открывались. Нас было четверо. Парни чистили снег, а девушки помогали с уборкой в доме и готовили еду», – рассказал волонтер Айдос Жамалов.


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#Карагандинская область   #Общество   #Волонтёрство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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