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Около 300 гвардейцев  будут охранять порядок  в Усть-Каменогорске

26 Августа 2020 01:31
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Около 300 гвардейцев  будут охранять порядок  в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске заступили на боевую службу около 300 гвардейцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе РгК «Шығыс» Национальной гвардии РК рассказали, что солдаты воинской части 5518, которые недавно приняли присягу на верность Родине, теперь будут выполнять боевые задачи по охране общественного порядка и безопасности в Усть-Каменогорске.

Первый заместитель командира воинской части - начальник штаба майор Нуржигит Молдакулов поздравил солдат с первым днем заступления на службу. В торжественной обстановке от лица призыва 1-2020 рядовой Шалкар Нурмухамбет поблагодарил своих командиров за переданный служебный опыт в обучении азам боевой службы.

«В течение месяца нас обучили не только теоритическим, но и практическим навыкам, необходимых гвардейцам для выполнения одной из задач, стоящей перед Национальной гвардией по охране общественного порядка», - отметил рядовой Ш. Нурмухамбет.

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#Восточно-Казахстанская область   #Армия  
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Орал Ерланулы

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