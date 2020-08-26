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вчера 23:23
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вчера 21:51
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Около 300 гвардейцев будут охранять порядок в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске заступили на боевую службу около 300 гвардейцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе РгК «Шығыс» Национальной гвардии РК рассказали, что солдаты воинской части 5518, которые недавно приняли присягу на верность Родине, теперь будут выполнять боевые задачи по охране общественного порядка и безопасности в Усть-Каменогорске.
Первый заместитель командира воинской части - начальник штаба майор Нуржигит Молдакулов поздравил солдат с первым днем заступления на службу. В торжественной обстановке от лица призыва 1-2020 рядовой Шалкар Нурмухамбет поблагодарил своих командиров за переданный служебный опыт в обучении азам боевой службы.
«В течение месяца нас обучили не только теоритическим, но и практическим навыкам, необходимых гвардейцам для выполнения одной из задач, стоящей перед Национальной гвардией по охране общественного порядка», - отметил рядовой Ш. Нурмухамбет.
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