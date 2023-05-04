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Около 300 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Актау

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 14:51
Около 300 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Актау Фото: lada.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие, во время которого было уничтожено около 300 граффити с рекламой наркотических средств и психотропных веществ, прошло в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Всего с начала года сотрудниками управления по противодействию наркотикам департамента полиции Мангистауской области выявлено 106 правонарушений, связанных с наркотиками.

Раскрыто 22 преступления. Из них по сбыту наркотиков зарегистрировано 14 фактов, по фактам хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено четыре уголовных дела.
Кроме того, по статье 300 Уголовного кодекса РК задержаны двое граждан, подозреваемых в культивировании растений, содержащих наркотические вещества, а также выявлено два факта по организации контрабанды наркотиков и наркопритона.
В течение четырёх месяцев стражами порядка из незаконного оборота изъято 65 кг наркотических средств: 62,2 кг марихуаны, 2 кг мефедрона, синтетические наркотические средства Альфа-PVP, 379 граммов гашиша и 126 граммов опиума.
Также были заблокированы 35 интернет-сайтов, рекламирующих и торгующих наркотиками и их аналогами.


Борьба с преступностью   Мангистауская область   Борьба с наркотиками  
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