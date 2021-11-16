Около 300 гаражей демонтируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжают демонтировать незаконно установленные металлические гаражи. Уже демонтировали более 400, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что гаражи будут убирать с «насиженных» мест, жителей города предупредили еще в 2019-м году. В прошлом году снос начали, убрали 252 гаража.

По информации пресс-службы городского акимата, в этом году демонтировали 401 гараж. Из них 175 только по улице Жукова. Демонтаж на этом участке еще продолжается.

«Запланировано демонтировать по улице Жукова 277 гаражей на подготовленную площадку. Гаражи вывозятся за счет выделенных средств акиматом Петропавловска. На основании обращений председателей КСК отделом проводятся работы по демонтажу металлических гаражей с придомовых территорий многоэтажных жилых домов, где проведены работы по асфальтированию площадок», - сказал и.о. руководителя отдела земельных отношений Кайрат Елеусизов.

Аким области Кумар Аксакалов ранее сообщал, что на месте демонтированных гаражей по улице Жукова построят новую теплотрассу, территорию приведут в порядок, разобьют сквер. Эскизный проект благоустройства участка уже есть.