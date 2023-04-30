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Около 300 деревьев высадили за один день в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Апреля 2023, 15:40
Около 300 деревьев высадили за один день в Петропавловске Фото: пресс-служба акимата Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжают проводить еженедельные субботники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, в минувшую субботу в Петропавловске высадили около 300 деревьев. По рекомендации дендролога Тимура Зверяченко и директора ботанического сада Артура Рязапова в Парке Победы высадили только сосны. В сквере М.Жумабаева, помимо сосен, посадили и ели.

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«С 8-го апреля в городе проводятся субботники и чистые четверги в парках, скверах и на центральных улицах. Вывезли на полигон 2 800 кубометров мусора. Активно ведется работа по очистке прилегающей к бордюрам части дороги с вывозом мусора и грязи. Проводится покраска бордюров, поливка и мойка улиц. Продолжается ликвидация нелегальных свалок. Вывезли с них 1700 кубометров мусора. Ежедневно в работах задействованы 80 человек и 21 специализированная техника», - проинформировали в пресс-службе.

Ранее аким области Айдарбек Сапаров назвал работу по благоустройству Петропавловска и районов неудовлетворительной и поручил принять срочные меры для исправления ситуации. В регионе объявили трехмесячник по благоустройству.

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Северо-Казахстанская область   Экология   Акимат  
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