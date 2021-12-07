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Около 300 человек получали пенсию одновременно в Казахстане и России – данные 2021 года

7 Декабря 2021 18:45
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Около 300 человек получали пенсию одновременно в Казахстане и России – данные 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов проинформировал о проведенной работе по выявлению получателей двойных пенсионных выплат на территории Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее Министерство) касательно получателей пенсионных выплат одновременно на территории Республики Казахстан и Российской Федерации, сообщает следующее. К сведению сообщаем, что НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан» проведена работа по подписанию Соглашения в части электронного информационного взаимодействия по сверке получателей пенсий между Пенсионным фондом Российской Федерации (Соглашение № АД-09-31/сог/27 от 15.03.2019г) (далее Соглашение)», - написал Серик Шапкенов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, 28 января 2020 года в соответствии с нормами указанного Соглашения проведена работа по сверке получателей пенсионных выплат на территории Республики Казахстан на факт получения пенсионных выплат на территории Российской Федерации.

«В ходе проведенной работы из числа действующих получателей пенсионных выплат в количестве 2,2 млн человек выявлено получателей двойных выплат на территории обоих государств в 2020 году – 1198 человек, в 2021 году из 107 тыс назначенных пенсионных выплат за 2020 год выявлено – 289 человек», - сообщил министр.


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#Минтруда РК   #Россия   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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