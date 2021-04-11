Около 300 человек нарушили карантин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ночь с 9 на 10 апреля мониторинговые группы Алматы выпроводили из компьютерного клуба, бара и кафе порядка 300 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше всего нарушителей находились в ночном клубе «Барвиха», почти 60 посетителей находились в закрытом помещении.

Об итогах ночной проверки рассказали представители мониторинговых групп мегаполиса, которых в городе уже больше 40.

Всего в ночь с 9 на 10 апреля в Алматы выявлено 15 нарушений установленных ограничений. Из них 13 объектов: рестораны, кафе и магазины, один компьютерный клуб и ночной клуб.

Всего в управления полиции доставлены 48 человек.

К примеру, в Ауэзовском районе работал компьютерный клуб RGB, где находились около 40 человек. В Бостандыкском районе функционировал лаунж-бар 75 Projest, где находились 40 посетителей. В Жетысуском районе нарушали карантин примерно 40 человек в кафе «Эльнарус». В Медеуском районе около 60 человек находились в клубе «Барвиха».

Со всеми нарушителями проведена беседа, в отношении владельцев заведений составлены административные протоколы.

В акимате города Алматы призывают население придерживаться карантинных ограничений и не посещать объекты, где высокий риск заражения.



