Около 300 частных домов намерены снести в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют продолжить снос частных домов и строительство на их месте многоэтажных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления строительства, архитектуры и градостроительства аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что в перспективе в городе снесут еще 300 домов. Дополнительно к 724 снесенным за последние три года.

«Частного сектора у нас достаточно. У нас около 15 тысяч частных домов. Многие уже устарели. Их нужно убирать и вместо них строить многоэтажные. На месте 10-15 домов мы строим в 10 раз больше квартир. Там сразу расположены торговые, медицинские, образовательные учреждения», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона считает нецелесообразным «вытягивать» город. Это чревато в дальнейшем проблемами транспортного обеспечения. Неизбежно вырастут затраты перевозчиков, что, в конечном итоге, приведет к росту цена на проезд.

«Мы инициировали перед Главой государства внедрение механизма реновации на местном уровне. То есть, аварийное и ветхое жилье сносится и земли предоставляются частным застройщикам. Президент поддержал наше предложение. В ближайшее время будут внесены изменения в программу «Нурлы жер», - проинформировал К.Аксакалов.

Внедрить механизм реновации планируют уже в этом строительном сезоне. Аким области предполагает, что таким образом строительные компании получат стимул для строительства коммерческого жилья.

«Снос жилья должен быть абсолютно прозрачным. Совместно с антикоррупционной службой, общественниками, депутатами каждый дом, каждый объект нужно рассматривать коллегиально. Ни в коем случае не в кабинетах, не кулуарно», - подчеркнул К.Аксакалов.