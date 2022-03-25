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    22:30, 24 Март 2022 | GMT +6

    Около 300 автомашин скопилось на автодороге в Ерейментау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 300 автомашин скопилось на автодороге «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты». В пункты обогрева были эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС региона, чрезвычайная ситуация происходит в Ерейментауском районе.

    «На границе Акмолинской и Павлодарской области наблюдается сильная метель, нулевая видимость. Дорожными службами было принято решение о закрытии автодороги республиканского значения, о чем было сообщено жителям региона. Однако граждане, проигнорировав уведомления, выехали в путь», - отметили в ведомстве.

    Так, на автодороге произошло скопление около 300 автотранспортных средств. Сейчас автоколонна прибыла в город Ерейментау и решается вопрос о сопровождении ее в столицу республики.

    По информации КазАвтоЖол, расчистка дороги продолжается и затруднена в связи с сильным ветром и метелью.

    «Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов. О закрытии дорог вы можете узнать, скачав приложение «Дармен», либо по номеру 1403», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Акмолинская область
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