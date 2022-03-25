Около 300 автомашин скопилось на автодороге в Ерейментау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 300 автомашин скопилось на автодороге «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты». В пункты обогрева были эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, чрезвычайная ситуация происходит в Ерейментауском районе.

«На границе Акмолинской и Павлодарской области наблюдается сильная метель, нулевая видимость. Дорожными службами было принято решение о закрытии автодороги республиканского значения, о чем было сообщено жителям региона. Однако граждане, проигнорировав уведомления, выехали в путь», - отметили в ведомстве.

Так, на автодороге произошло скопление около 300 автотранспортных средств. Сейчас автоколонна прибыла в город Ерейментау и решается вопрос о сопровождении ее в столицу республики.

По информации КазАвтоЖол, расчистка дороги продолжается и затруднена в связи с сильным ветром и метелью.

«Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов. О закрытии дорог вы можете узнать, скачав приложение «Дармен», либо по номеру 1403», - добавили в ведомстве.