Около 300 астанчан наказали за нарушение правил выгула и содержания собак и кошек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За нарушение правил выгула и содержания собак и кошек в столице в период с 14 по 20 апреля к административной ответственности привлечено семнадцать физических лиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На сегодня природоохранной полицией ОМПС ДП г. Нур-Султана проведены подворный обход четырех районов города и разъяснительная беседа по правилам выгула и содержания собак и кошек в городе.

Владельцам животных были вручены памятки и буклеты о соблюдении правил, и в случае их нарушения разъяснена административная ответственность по статье 408 КоАП РК.

За нарушение правил (допущение содержания собак без привязи) в период с 14 по 20 апреля привлечено к административной ответственности 17 человек, всего с начала 2021 года - 296 астанчан.

Согласно подпункта 5 пункта 35 правил, свободный выгул собак, требующих особой ответственности владельца, на территории города запрещен; допускается свободный выгул собак, требующих особой ответственности владельца в наморднике, исключительно на площадках для свободного выгула либо на дрессировочных площадках для собак.

Владельцам необходимо выгуливать своих собак любых пород (исключая породы собак, требующих особой ответственности владельца) на поводке контролируемой длины без намордника в местах, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного обязан иметь при себе намордник, который должен быть незамедлительно надет на собаку при необходимости, а также производить выгул животного, не создавая беспокойства и помех окружающим, имея при себе тару для сбора экскрементов.

Следует отметить, что ответственность за своевременное надевание намордника на собаку и регулирование подходящей длины поводка в зависимости от ситуации несет владелец собаки.