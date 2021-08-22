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Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане

22 Августа 2021 17:43
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Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Ежедневно они проверяют более сотни объектов предпринимательства города, выявляют десятки нарушений саннорм и требований карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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За сутки, 21 августа 29 заведений города привлекли к административной ответственности за несоблюдение ограничительных мер.

В районе Байконыр режим карантина нарушили рестораны «Табыс», «Porta fortuna», бары «Тортуга», «Панаехали», «Мята», «Barrus».

Нарушения зафиксировали в кафе «Каракат», «Чили гриль», кальянной «Sky smoke» и массажном салоне «Джентельмен клаб», расположенных в районе Сарыарка.

В список нарушителей карантинных ограничений попали 10 объектов предпринимательства района Алматы. В их числе - кафе «Мико», ресторан «Shygys Juldyzy», бар «В дрова», караоке-бар «Рыба моей мечты», коттедж, расположенный по улице Егинды, компьютерные клубы «Тема», «Арена», бар «Мята», караоке-клубы «Janym Soul», «Sova».

Установленный режим работы не соблюдали в барах «Панаехали», «Tequila», на летней террасе «Veranda», лаундж-баре «Baoli», ресторанах «Zoloto», «Carreta», «MILLIONAIRE», «Рабия», караоке-клубе «Алания».

Отметим, все собранные материалы в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

«Эпидситуация в столице остается нестабильной, чтобы не допустить дальнейшего роста распространения коронавируса, гостям и жителям города, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать все саннормы и ограничительные меры», - напомнили в акимате.


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