Около 30 воздушных шаров поднялись на небо в Каскелене

В этом году участниками фестиваля стали представители Казахстана, Германии, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. На фестивале представлены 29 воздушных шаров различной вместимости — от четырех до шестнадцати пассажиров. Среди них есть и аэростаты необычной формы, включая шар в виде совы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Подготовка к таким мероприятиям начинается не за месяц, а за год. Международный фестиваль воздушных шаров проходит в Алматинской области уже не впервые. Я уверен, что он станет нашей традицией и будет привлекать не только казахстанских, но и зарубежных туристов, — отметил руководитель управления туризма Алматинской области Куанышбек Мирамбекулы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, во время фестиваля воздушных шаров в Конаеве в 2023 году были полностью забронированы гостиницы, рестораны, коттеджи, зоны отдыха и хостелы не только в городе, но и в близлежащих населенных пунктах.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Такие проекты создают рабочие места, пусть даже временные. Это работа для организаторов мероприятий, технических специалистов, артистов и многих других людей. Подобные мероприятия дают эффект не только для туризма, но и для экономики региона в целом, — сказал он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Среди зарубежных участников фестиваля — пилот из Монголии Батыр (Ганбаатар) Даваацэрэн. Ранее он работал в полиции, затем увлекся воздухоплаванием и решил освоить управление воздушными шарами. Он стал первым и пока единственным пилотом теплового аэростата в своей стране. За шесть лет он налетал почти 290 часов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Еще один участник, Алмаз Адамбай из Тараза, пришел в воздухоплавание из медицины. По профессии он фельдшер, а обучение пилотированию проходил в Караганды. Сегодня за его плечами уже три года опыта и участие в международном фестивале в Узбекистане.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Вице-президент Федерации воздухоплавания Казахстана Рахим Казыбаев рассказал, как стать пилотом аэростата в стране. Сам он за семь лет налетал более 150 часов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, пилотом воздушного шара может стать практически любой человек, однако обязательными условиями являются хорошее здоровье и обучаемость. Кандидаты проходят медицинские комиссии, психологические тесты и обучение, а для допуска к коммерческим полетам необходимо самостоятельно налетать не менее 50 часов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Все критерии важны. Ежегодно пилоты проходят врачебно-экспертную комиссию, включающую обследования у различных специалистов — от психолога до кардиолога. По требованиям они приравниваются к пилотам второго класса, практически на уровне пилотов самолетов. Только после получения заключения о допуске к полетам кандидаты могут приступать к обучению, — рассказал Казыбаев.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Полеты на воздушных шарах в Казахстане проводятся в Алматы, Усть-Каменогорске, Караганды и Астане. Коммерческие полеты выполняются круглый год: летом — рано утром или вечером, в зимнее время — также в дневные часы при благоприятной погоде. Основные ограничения связаны с ветром, высокой температурой воздуха и осадками.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Техническая проверка и сертификация шаров проводятся в Казахстане.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Организатор фестиваля Наталья Расторопнова рассказала, что в этом году выбрали новую площадку по рекомендации самих пилотов. Помимо полетов на шарах, для гостей организованы шоу гигантских воздушных змеев, фудкорты, кемпинг и развлекательные программы для всей семьи. Для детей работает отдельная зона с мастер-классами, батутами и анимацией.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также посетителям предложили необычный формат — возможность сделать предложение руки и сердца во время полета на воздушном шаре.

Подготовкой и проведением фестиваля занимаются более 700 человек. В их числе пилоты, технические специалисты, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности.

Фото: Kazinform

На мероприятие приехали туристы из Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Напомним, первый фестиваль воздушных шаров состоялся в 2017 году и собрал более 20 тысяч гостей.

Второй фестиваль прошел в 2023 году в Конаеве, где за два дня его посетили свыше 60 тысяч человек.

В 2024 году мероприятие было отменено из-за паводковой ситуации в Казахстане.