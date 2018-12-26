Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -30 °С
Алматы: -10 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 30 тысяч осетров погибло на рыбоводном заводе в Атырау

26 Декабря 2018 01:24 130
Поделиться:
Около 30 тысяч осетров погибло на рыбоводном заводе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В садках Луговского рыбоводного завода в Атырау погибло около 30 тысяч осетров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Атырау оценили ущерб от массовой гибели рыбы на реке Урал
В реке Урал собрали 5 тонн погибшей рыбы Массовая гибель рыбы в Урале: проверяются четыре предприятия

«На нашем предприятии в 176 садках выращивалось больше 30 тысяч особей русского и сибирского осетра. Первая рыба начала гибнуть 5 декабря, 6 декабря всплыли на поверхность уже десятки. На сегодняшний день можно констатировать, что погибла практически вся рыба. Для подсчета нанесенного предприятию ущерба мы сейчас извлекаем рыбу из воды. Пока достали из 23 садков 2200 рыбин, живы всего 92. В данной ситуации мы хотим, чтобы нам оказали помощь в извлечении рыбы. Если этого быстро не сделать, она начнет разлагаться и нанесет новый урон реке Урал», - рассказал руководитель осетроводческого завода Амиржан Шауданов.

По предварительным подсчетам, заводу нанесен ущерб не менее чем в 300 миллионов тенге.

Напомним, гибель рыбы началась в Атырау в первых числах декабря. Создана межведомственная комиссия по расследованию причин массовой гибели рыбы, проверяющая предприятия, которые могут причастны к сбросу в реку каких-то отравляющих веществ.

 

Фото: Лада.кз

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив