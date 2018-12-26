Около 30 тысяч осетров погибло на рыбоводном заводе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В садках Луговского рыбоводного завода в Атырау погибло около 30 тысяч осетров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На нашем предприятии в 176 садках выращивалось больше 30 тысяч особей русского и сибирского осетра. Первая рыба начала гибнуть 5 декабря, 6 декабря всплыли на поверхность уже десятки. На сегодняшний день можно констатировать, что погибла практически вся рыба. Для подсчета нанесенного предприятию ущерба мы сейчас извлекаем рыбу из воды. Пока достали из 23 садков 2200 рыбин, живы всего 92. В данной ситуации мы хотим, чтобы нам оказали помощь в извлечении рыбы. Если этого быстро не сделать, она начнет разлагаться и нанесет новый урон реке Урал», - рассказал руководитель осетроводческого завода Амиржан Шауданов.

По предварительным подсчетам, заводу нанесен ущерб не менее чем в 300 миллионов тенге.

Напомним, гибель рыбы началась в Атырау в первых числах декабря. Создана межведомственная комиссия по расследованию причин массовой гибели рыбы, проверяющая предприятия, которые могут причастны к сбросу в реку каких-то отравляющих веществ.

Фото: Лада.кз