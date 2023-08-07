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    13:53, 07 Август 2023 | GMT +6

    Около 30 тысяч мест в детских садах открыто с начала года в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в стране открыто 307 дошкольных организаций на 29620 мест, из них 3 государственных и 304 частных детсада. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала директор департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «За последние 5 лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое. До 2025 года планируется открытие еще 223 тысяч мест для детей 2-3 лет, тем самым покроется более 70% потребности населения на дошкольное образование. Сегодня перед системой дошкольного образования стоит задача не количественных, а качественных показателей. В рамках поручения Главы государства свыше 20 тысяч педагогов повысят квалификацию в 2023 году, в 79 дошкольных организациях на постоянной основе работают «Центры компетенции», – отметила Наталья Жумадильдаева.

    За последние четыре года заработная плата воспитателей поэтапно повышалась на 25%. В сентябре 2023 года будет увеличение зарплаты еще на 30%. Кроме того, будет разработана единая база учета очередности дошкольного образования. Это обеспечит прозрачность услуг, обеспечит единые реестры данных и снижение коррупционных рисков.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование
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