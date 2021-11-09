+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 5 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 30 тысяч человек заболели коронавирусом с начала года в ЗКО

9 Ноября 2021 13:26
Поделиться:
Около 30 тысяч человек заболели коронавирусом с начала года в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области с начала года коронавирусом заболело 29 992 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области
1035 учеников перевели на онлайн-обучение в Алматинской области 520 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии – Минздрав РК Пневмония с признаками КВИ: 16 заболевших, два летальных исхода за сутки

Согласно предоставленной информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, 48 % заболевших (14 457) зафиксировано в Уральске, 15% (4448) в Байтерекском, 13% (3729) в Бурлинском районах.

За последнюю неделю со 2 по 8 ноября на 8,6 % снизилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей, то есть уменьшилось с 279 на 225.

В департаменте также отметили, что в регионе, который находится сейчас в «зелёной» зоне с 1 ноября зарегистрировано 264 больных.

51% из них (135) осмотрели по симптомам ОРВИ, а 27% (72) осмотрели с профилактической целью. 20% из них оказались контактными, у 2% заболевших взяли пробу перед тем, как госпитализировать в стационар.

На этой неделе 36 заболевших - это дети до 14 лет, шесть заболевших - 15-17 лет, 12 - от 18 до 25 лет, 54 заболевших - от 26 до 40 лет, 64 заболевших - от 41 до 60 лет и 92 заболевших - лица старше 60 лет. То есть, наибольшее количество заболевших приходится на возрастную категорию от 60 лет и старше.

Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области
1035 учеников перевели на онлайн-обучение в Алматинской области
520 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии – Минздрав РК
Пневмония с признаками КВИ: 16 заболевших, два летальных исхода за сутки
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
3 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
4 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
5 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
6 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Читайте также
66% населения вакцинировано от COVID-19 в Атырауской области
ПЦР-тест для определения штаммов COVID-19 разработали британские ученые
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив