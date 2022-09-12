Около 30 тыс. детей охватят бесплатными спортсекциями в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Около 30 тыс. детей будут заниматься в бесплатных спортивных секциях при 35-ти ДЮСШ Карагандинской области. Также в регионе планирую установить 21 спортивное сооружение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении физической культуры и спорта прошло совещание с участием руководителей всех подведомственных спортивных школ городов и районов области. Как отметили в ведомстве, интерес к активному, здоровому образу жизни у подрастающего поколения растет с каждым годом. Поэтому в сфере спорта накопились актуальные вопросы. Сегодня их обсудили за круглым столом.

На сегодняшний день в регионе проводится большая работа по вовлечению детей в спорт. В поселках Ботакара, имени Г. Мустафина, Топар, Егиндыбулак и городе Приозерске началось возведение физкультурно-оздоровительных комплексов, также строится спортивный комплекс в Балхаше, крытый хоккейный корт в селе Шахтерском Нуринского района.

«Начата реконструкция стадиона в селе Актогай, идет капитальный ремонт ДЮСШ в поселке Молодежном Осакаровского района и продолжаются текущие ремонтные работы в СДЮСШ города Темиртау, школах по настольному теннису и гимнастике в Караганде. Также в регионе в этом году установят новые спортивные площадки и многофункциональные хоккейные корты – всего 21 сооружение», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.