Около 30 теплых остановок откроют в Нур-Султане этой зимой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этой зимой в столице планируют открыть около 30 теплых остановок. Об этом рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этой зимой мы планируем открыть около 30 теплых остановок. Как только откроем остановки, подключим их к теплу. С каждым годом повышается спрос на теплые остановки, в особенности в отделенных местностях. Строятся новые улицы, масштаб города растет. Теплые остановки нужны. Однако за один год не решить этот вопрос. Будем работать согласно плану», - пояснил аким столицы.

Алтай Кульгинов заверил, что с каждым годом будут открывать больше теплых остановок.

«На этом мы не остановимся. Будем открывать еще больше. Все для удобства горожан. Вы сами видите, какие морозы. А летом жарко. Поэтому, наряду с этим, планируем построить общественные пространства», - добавил аким города Нур-Султана.