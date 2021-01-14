+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -13 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 30 теплых остановок откроют в Нур-Султане этой зимой

14 Января 2021 17:42
Поделиться:
Около 30 теплых остановок откроют в Нур-Султане этой зимой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этой зимой в столице планируют открыть около 30 теплых остановок. Об этом рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Модернизация столичной ТЭЦ-2 позволит фильтровать выбросы вредных веществ
Повысят ли тарифы за комуслуги в Нур-Султане – ответ акима Учащиеся 0-4 классов учатся дистанционно во вторую смену в Нур-Султане Женщина упала в колодец в Нур-Султане

«Этой зимой мы планируем открыть около 30 теплых остановок. Как только откроем остановки, подключим их к теплу. С каждым годом повышается спрос на теплые остановки, в особенности в отделенных местностях. Строятся новые улицы, масштаб города растет. Теплые остановки нужны. Однако за один год не решить этот вопрос. Будем работать согласно плану», - пояснил аким столицы.

Алтай Кульгинов заверил, что с каждым годом будут открывать больше теплых остановок.

«На этом мы не остановимся. Будем открывать еще больше. Все для удобства горожан. Вы сами видите, какие морозы. А летом жарко. Поэтому, наряду с этим, планируем построить общественные пространства», - добавил аким города Нур-Султана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив