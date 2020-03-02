Около 30 сотрудников взяли в заложники в филиппинском торговом центре

САН-ХУАН. КАЗИНФОРМ – Посетители торгового центра Greenhills в Сан-Хуане были эвакуированы после того, как в здании прогремели выстрелы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Manila Times.

Консалтинговая фирма сообщила, что 27 сотрудников торгового центра «удерживаются бывшим охранником», который был ранее уволен с работы.

На место происшествия прибыла полиция, отряд специального назначения, а также мэр города Сан-Хуан Фрэнсис Замора.