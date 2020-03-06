Около 30 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе будут реконструированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 30 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе будут реконструированы. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития инфраструктуры и технического оснащения пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией в период 2020-2025 годы поэтапно планируется охватить реконструкцией 27 автомобильных пунктов пропуска», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Для развития пунктов пропуска с обеих сторон границы, по его словам, подписан Совместный план действий по функционированию пунктов пропуска между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации.

«В рамках данного плана казахстанской стороной разработана и подписана Дорожная карта по реконструкции пунктов пропуска, в которой определены конкретные сроки и этапы реализации реконструкции. На сегодняшний день данная Дорожная карта находится на подписании в Министерстве транспорта Российской Федерации», - отметил Премьер.

«Согласно Дорожной карте, начало реконструкции пункта пропуска «Сагарчин» с российской стороны предусмотрено в 2020 году. После подписания российской стороной данной Дорожной карты все работы будут осуществляться в предусмотренном порядке», - добавил А. Мамин.