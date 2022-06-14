14 Июня 2022 14:37

Около 30% проверенных детских игрушек не соответствуют нормам в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФРОРМ – За пять месяцев текущего года в Акмолинской области было отобрано 87 проб детских игрушек, нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов выявлены в 25 из них (28,7 %). Акмолинские санврачи призвали жителей региона быть более внимательными в выборе подарка для детворы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в регионе в рамках мониторинга за пять месяцев отобрано 87 проб детских игрушек, нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов выявлены в 25 пробах (28,7 %). Сравнительный анализ показывает, что вся несоответствующая продукция приходится на долю импортных образцов – 100 %. Основным нарушением является несоответствие в части маркировки.

Санврачи региона дали свои советы взрослым, как выбрать безопасный подарок для малыша.

«Внимательно осмотрите приобретаемую игрушку, она не должна иметь острых углов и шероховатостей, иметь слишком резкий запах. Убедитесь, что игрушка изготовлена из крепких материалов, которые не дают острых осколков. Дети часто роняют или бросают игрушки и могут пораниться осколками. Особенно важно выполнять такой осмотр, если вы выбираете игрушку для маленького ребенка до года», - отметили в ведомстве.

Так, игрушки для детей грудного возраста не должны иметь поверхностное окрашивание и роспись, должны быть прочными к удару. Масса игрушек должна быть не более 100 г. Запах должен быть слабым и приятным. Необходимо обратить внимание на маркировку игрушки. Должны быть предупредительные надписи, такие как «Не рекомендовать детям до трех лет», «Пользоваться только под наблюдением взрослых», «Не стрелять перед глазами и ушами» и др.

«Не покупайте ребенку до трех лет игрушки с мелкими или некрепко приделанными деталями! Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать удушение или причинить вред органам пищеварительного тракта. Читайте на этикетке состав каждой игрушки, особенно это касается игрушек с различными жидкостями внутри (например, прорезывателей для зубов), цветных мелков для рисования. Новую игрушку обязательно промойте теплой водой с мылом. Хорошая игрушка от этого не пострадает, а с некачественной смоется все лишнее», - поделились в ведомстве.

Медики призвали в случае обнаружения каких-либо нарушений по поводу качества и безопасности детской одежды и игрушек, сообщать об этом в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.