Около 30 проб на наличие штамма «омикрон» направлено на исследование из Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Почему в Акмолинской области клинически уже проявляется штамм «омикрон», но до сих пор нет лабораторного подтверждения этому? На этот вопрос на прошедшем брифинге дал ответ руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, после того, как у акмолинцев проводится забор анализов, они направляются централизованно для выявления именно этого штамма.

«На территории Акмолинской области нет лаборатории, которая бы определяла штамм «омикрон». Поэтому эти биоматериалы направляются централизованно в соответствующее учреждение, где проводится детальное исследование», - пояснил Н. Сыздыков.

Как было отмечено, на сегодня порядка 30 проб на наличие штамма «омикрон» из области уже отправлено на исследование, ожидаются результаты.

«Мы видим, что клинические случаи коронавируса практически идентичны тем случаям, которые описываются с «омикроном». В ПЦР-диагностике не предусмотрено обнаружение именно штамма «омикрона», поэтому нужны дополнительные исследования», - добавил Н. Сыздыков.

Предположительно, результаты исследований проб на наличие штамма «омикрон» из Акмолинской области будут озвучены до конца текущей недели.