Около 30 притонов выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о проведенной операции по борьбе с торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очередная широкомасштабная операция «STOP трафик» проведена МВД в сентябре, полицейскими выявлено более 20 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них 1 факт похищения человека с целью эксплуатации; 3 - торговля людьми; 4 - вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних - 2; 5 - торговля несовершеннолетними. Выявлено также 28 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Кроме того, по ее словам, зарегистрировано 20 административных правонарушений за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и сводничества и 294 за приставание, связанное с интимными услугами и попрошайничеством.

«Сотрудниками полиции Шымкента пресечена противоправная деятельность организованной группы в составе 11 человек, которая на протяжении длительного времени занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации на территории Шымкента, Тараза и Туркестана», - сообщила представитель МВД.

По данному факту проводится досудебное расследование по статьям создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, торговля людьми, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, притоносодержание, сводничество, распространение наркотиков. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

«Установлено, что молодых девушек вербовали в разных городах Казахстана через знакомых и социальную сеть, предлагали им высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. После чего, путем обмана и злоупотребления доверием, изъятием документов вовлекали в занятие проституцией, в последующем совершали торговлю и обмен ими для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, саунах и гостиницах города, полученный доход присваивали себе. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждение к употреблению наркотиков», - добавила Ш. Турлыбек.