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    22:00, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    28 новых зон отдыха появятся в ближайшие годы в Балхаше

    балхаш
    Фото: Акимат Карагандинской области

    В Балхаше, в районе бухты Бертыс, в ближайшие годы должны заработать около 30 новых зон отдыха. А в Каркаралинском районе улучшают транспортную инфраструктуру. Развитие туристического потенциала региона обсудили в акимате Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Самыми привлекательными для туристов в регионе по-прежнему остаются Балхашская курортная зона и природный оазис Каркаралинского района. Именно они вошли в этом году в топ-20 и 50 дестинаций. Для комфортного пребывания гостей проводится работа по улучшению туристической инфраструктуры.

    балхаш
    Фото: Акимат Карагандинской области

    — Для развития туризма в Балхаше разработана Дорожная карта, определено пять основных направлений. В том числе завершены работы по благоустройству, строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районе бухты Бертыс. Определено 28 участков первой и второй линии. В середине мая мы уже начнём аукцион на строительство зон отдыха на второй линии, проект детальной планировки первой линии находится на корректировке. Тем самым в ближайшие годы у нас появятся 28 новых зон отдыха, — доложил аким Балхаша Сапар Сатаев.

    В поселках Торангалык и Чубар-Тюбек разработана проектно-сметная документация на проведение водопровода. Развивается набережная Балхаша.

    В Каркаралинском районе действуют 37 домов и зон отдыха, которые ежегодно обслуживают более 23 тысяч туристов. Для улучшения транспортной инфраструктуры идет средний ремонт дороги Караганда — Каркаралинск.

    Акимат Карагандинской области
    Фото: Акимат Карагандинской области

    Для привлечения инвесторов на территории Каркаралинского природного парка имеется 20 земельных участков общей площадью более 10 гектаров. В качестве точки роста туризма определена рекреационная зона «Бұғылы» в западной части Каркаралинска, на границе с Национальным природным парком. Строящийся мемориал «Ту тұғыры» и район плотины станут продолжением зоны.

    — Акимам Балхаша и Каркаралинского района необходимо совместно с «КазАвтоЖолом» продолжить работу по строительству новых санитарно-гигиенических узлов вдоль дороги и в туристически привлекательных местах. Управлению пассажирского транспорта в турсезон обеспечить бесперебойную работу транспортных средств с увеличением количества маршрутов по мере необходимости. Вопрос безопасности в местах массового отдыха — один из приоритетных, — поручил аким области Ермаганбет Булекпаев.

    Для популяризации Каркаралинской курортной зоны в рамках празднования 200-летия города будут организованы веломарафон Mountain Bike, информационный тур для блогеров и СМИ, а также марафон «Бұғылы Travel».

    Теги:
    Туризм Регионы Казахстана Природа Экология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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