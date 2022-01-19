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Около 30 нетрезвых водителей задержали атырауские полицейские

19 Января 2022 03:31
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Около 30 нетрезвых водителей задержали атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 30 нетрезвых водителей задержали в январе атырауские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 по 18 января сотрудники патрульной полиции выявили около 30 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 4 января около 03:20 в селе Томарлы на ул. Мунайтпасова был остановлен автомобиль марки Nissan Teanа, при осмотре которого было установлено, что водитель 1995 г. р. управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК. Решением суда 27-летний водитель был лишен права управления автомобилем на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. 11 января сотрудниками патрульной полиции в микрорайоне Привокзальном был остановлен автомобиль Ваз 21144. В ходе медицинской экспертизы установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он лишен права управления транспортным средством на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток», - привели примеры в департаменте полиции региона.

Сообщив, что в отношении всех водителей также приняты меры административного воздействия и они лишены прав на управление автомобилем.

Работа в этом направлении продолжается.



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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Транспорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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