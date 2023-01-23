Около 30 млн тенге задолжали за воду жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Долг жителей Петропавловска за воду составляет почти 30 млн тенге. Злостных неплательщиков всего около 500. К ним применяют жесткие меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ТОО «Кызылжар су», некоторые должники не оплачивают счета годами. Суммы могут исчисляться десятками и сотнями тысяч тенге. Долг одной из городских семей превышает 800 тысяч тенге.

Неплательщиков сначала предупреждают. И только потом по решению суда водоснабжающее предприятие идет на крайние меры. Устанавливают канализационные заглушки на квартирах должников. В таком случае даже пользование унитазом становится невозможным. В компании отмечают, что метод хоть и непопулярный, но действенный. Как правило, долги владельцы квартир сразу погашают.

В пресс-службе уточнили, что к установке заглушек прибегают в том случае, если долг превысил 15 тысяч тенге. Владельцу квартиры после неоднократных предупреждений за 30 дней до отключения канализации вручают уведомление. Если оплата не поступила, услугу водоотведения не оказывают.

Буквально недавно на брифинге и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов отмечал, что водоснабжающее предприятие проводит модернизацию сетей за счет собственных средств. Источником служит тариф. Износ водопроводных и канализационных сетей достигает 60 %. В конце прошлого года в Петропавловске происходило несколько порывов водоводов.