29 Июня 2022 23:20

Около 30 крупногабаритных предметов затоплено в водоемах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Около 30 судов, барж, насосных станций, понтонов затоплено в водоемах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области в водоемах, в первую очередь в реке Урал затоплено в разные годы около 30 крупногабаритных предметов. Это суда, баржи, понтоны, насосные станции ушедшие по разным причинам под воду. Они не только мешают судоходству, прохождению рыбы на нерест, но и загрязняют водные ресурсы. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о создании на территории Атырауской области коммунального предприятия. Задачей которого будет не только извлечь все затонувшие крупногабаритные предметы, но и регулярное проведение дноуглубительных работ для улучшения гидрологического режима и повышение водности рек»,- сообщили в пресс-службе акима региона.

Как ранее сообщалось, дефицит питьевой воды в Атырауской области может достигнуть 40 %.



