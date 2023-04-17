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Около 30 килограммов черной икры изъяли у жителя Уральска

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 18:20
Около 30 килограммов черной икры изъяли у жителя Уральска Фото: t.me/POLICE_of_KZ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре» сотрудниками УПЭ и управления местной полицейской службы ДП ЗКО за незаконное хранение дериватов находящейся под угрозой исчезновения рыбы задержан 68-летний пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Незаконно хранящуюся икру и рыбу изъяли в ходе санкционированного обыска по месту проживания гражданина, 1955 г. р.

Сумма ущерба устанавливается. Изъятое сдано на склады хранения.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК.


Западно-Казахстанская область   МВД РК   Браконьерство  
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