Около 30 киберпреступников задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В этом году сотрудниками по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Актюбинской области было задержано 28 интернет-мошенников, которые обманули десятки доверчивых актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам следователя городского отдела полиции города Актобе Даулеткерея Сейтжана, одним из распространенных видов интернет-мошенничества является оформление фиктивных займов на имя иных лиц в микрокредитных организациях.

«К примеру, в январе 2018 года злоумышленник подал объявление на площадке сайта olx.kz о том, что выдает онлайн-займы за 15 минут, оставив номер мобильного телефона. В феврале к нему обращается актюбинец, который доверившись мошеннику, раскрыл и отправил свои персональные данные, такие как удостоверение личности, адрес проживания и прописки, личная фотография, номер кредитной карточки и т.д. Получив эти персональные данные, злоумышленник оформил заем с различных сайтов на имя потерпевшего в 5 микрофинансовых организациях и вывел денежные средства через свои кредитные карты», - рассказывает Даулеткерей Сейтжан.

Таким образом мошеннник обманул еще 6 граждан, причинив ущерб на общую сумму в 700 тысяч тенге. Дело было передано в суд, однако в связи с тем, что подсудимый, привлекавшийся по аналогичному виду преступления 19 раз, восстановил ущерб пострадавшим, решением суда он был осужден на 6 месяцев условно.

Д.Сейтжан отметил, что завладев персональными данными человека, любой злоумышленник может оформить займ через интернет-сайты.

«Электронная цифровая подпись на онлайн-договорах проводится вполне типичным способом. Преступник, создав личный кабинет от имени другого лица, указывает любой абонентский номер, который у него имеется, после чего микрофинансовая организации высылает на данный телефонный номер «код подтверждения», который вводится в договор займа как электронная цифровая подпись. Также микрофинансовые организации не проверяют принадлежность счетов, на которые будут отправлены денежные средства от займов. Ведь проведя простую сверку можно было бы определить, что данные разные», - считает полицейский.

Он также отметил, что указанные обстоятельства, способствующие совершению интернет-мошенничества, касающиеся онлайн займов можно исключить на законодательном уровне. Например, внести дополнения в закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», указав порядок использования негосударственных организации электронной цифровой подписи граждан, а именно обязательную проверку подлинности данных ЭЦП.