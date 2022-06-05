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    11:00, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Около 30% избирателей проголосовали на референдуме в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на 9 часов утра местного времени участие в референдуме приняли 29,87% избирателей, внесенных в списки для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в регионе открыт 261 избирательный участок. В списки для голосования внесены 396 923 человека. Все избирательные участки в Атырауской области начали работу в 7 часов по местному времени.

    «Из 261 участка 11 являются закрытыми. Это больницы, место временного задержания и воинская часть. На этих участках комиссии могут объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все граждане, включенные в список», – сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

    Одним из первых на референдуме проголосовал аким Атырауской области Серик Шапкенов. Глава региона отдал свой голос на избирательном участке №8, расположенном в Малой академии искусств им. Н. Тлендиева.

    «Всего на 9 часов утра местного времени в регионе проголосовали 29,87% избирателей. Первыми свой голос отдали люди среднего возраста»,- сообщил Азамат Айманакумов.


    Теги:
    Общество Атырауская область Референдум
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