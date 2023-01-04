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Около 30 дорог в восьми областях Казахстана закрыты из-за непогоды

4 Января 2023, 22:10
Около 30 дорог в восьми областях Казахстана закрыты из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным на 21:45, из-за непогоды остаются закрытыми 29 участков республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Автодороги закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской и Павлодарской областях.

В мероприятиях по ликвидации снежных заносов задействовано более 400 единиц специальной эксплуатационной техники.


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