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Около 30 домов отремонтируют по программе термомодернизации в Атырау
7 Июля 2022 22:22

Около 30 домов отремонтируют по программе термомодернизации в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по программе термодернизации в этом году отремонтируют 27 многоэтажных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, заказчиком капитального ремонта многоэтажных домов стало ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города». В зависимости от состояния каждого дома будут проводиться различные работы: где-то замена кровли, где-то облицовка фасадов, покраска подъездов, установка в них пластиковых окон и дверей с домофонами. Также будет произведена замена электропроводов, очистка подвалов, в том числе всей системы трубопроводов.

«Средства на термомодернизацию выделены из республиканского бюджета. Ход работ будет находиться под контролем акима города»,- сообщили в пресс-службе.


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Автор:
Корреспондент
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