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Около 30 дачных участков подтоплены в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Апреля 2023, 14:20
Около 30 дачных участков подтоплены в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за разлива реки Есиль подтопленными оказались около 30 дачных участков, расположенных в пойме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Назымбек Елемесов сообщил, что подтоплению подверглись участки в поселках «Учитель», «Первенец» и в речпорту.

«Сейчас будем проводить обследование, уточнять количество. Угрозы подтопления дачных участков, на которых постоянно проживают люди, нет. Заранее проводили обходы, раздавали памятки. На участке дороги, где идет перелив, выставили знаки, предупреждающие об ограничении движения. Ширина его составляет 120 м, глубина 30-35 см. Люди и техника дежурят круглосуточно. Вода прибывает, пик ожидаем 19-20 апреля. Все имеющиеся защитные дамбы и земляные валы вокруг города заранее укрепили», - проинформировал Назымбек Елемесов.

Перелив воды через трассу у поселка Заречный в Петропавловске начался утром 16-го апреля. Вечером участок дороги закрыли для движения транспорта.


Северо-Казахстанская область   Паводок   Петропавловск  
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