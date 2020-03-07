Около 30 автомобилей оказались в снежном плену в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в снежном плену оказались около 30 автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что на автодороге Омск-Майкапчагай в заносах остались автомобили. Участок Байбура в зимнее время самый сильно заметаемый район. Здесь часто застревают и не могут проехать машины.

«Прибыв к месту на высокопроходимой технике, спасатели обнаружили 26 автомашин и автобус, которые попали в переметы. Извлекать из заносов транспорт помогали сотрудники Казахавтодора. Видя работающую технику, люди от эвакуации отказывались. Затем дорожники и спасатели сопроводили колонну до безопасного и чистого участка дороги», — пояснили в пресс-службе департамента

Отметим, что спасатели вернулись на опасный участок и поехали дальше обследовать дорогу. Они обнаружили грузовые и легковые автомобили. Спасатели обошли каждый, но люди от эвакуации отказались. Только из одной поломанной легковушки сотрудники ЧС уговорили водителя поехать с ними. Его довезли до села Кокпекты и разместили в пожарной части, где обогрели и напоили чаем. Водитель созвонился с родными, которые помогут ему с поломанным автомобилем, и продолжит свой путь. В настоящее время дорожными службами ведётся расчистка данного участка дороги.