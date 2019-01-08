Около 3 тысяч вкладчиков Qazaq Banki получили свои деньги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) погасил 71% обязательств перед вкладчиками АО «Qazaq Banki», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 24 декабря 2018 года КФГД проводит выплату возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki» через банк-агент ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

«По данным за 8 января 2019 года, 2 886 вкладчиков АО «Qazaq Banki» уже обратились в банк-агент и получили возмещение на общую сумму 14,4 млрд тенге, что составляет 71% от общей суммы обязательств КФГД перед вкладчиками АО «Qazaq Banki», - говорится в сообщении КФГД.

Как отмечается, 93% вкладчиков, обратившихся в банк-агент, получили выплату день в день. Остальные 7% вкладчиков - главным образом, те, чьи интересы представляли третьи лица по доверенности, по заявлениям которых требовалось юридическое заключение, получили выплату в течение установленных законодательством пяти рабочих дней.

Не выплаченные на данный момент 29% от общей суммы обязательств КФГД предусмотрены в банке-агенте для 15 тыс вкладчиков, которые пока не обратились за получением гарантийного возмещения (84%).

Вкладчики АО «Qazaq Banki» вправе обратиться в банк-агент с заявлением в любой момент до 24 июня 2019 года, а после этой даты заявление можно подать напрямую в КФГД. Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki» принимает заявления физических и юридических лиц до 21 февраля 2019 года.

Напомним, в августе регулятор лишил Qazaq Banki лицензии. Позже банк по решению суда был ликвидирован.