Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование
Около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год
22 Сентября 2022, 13:30

Около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поднять престиж службы в армии намерены в Министерстве обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2023 года казахстанцы, отслужившие в армии, смогут поступать в вузы без учета результатов Единого национального тестирования. Поступить можно и на платной основе. По словам советника министра обороны Айгуль Тулембаевой, в оборонном ведомстве уже рассматривают правила.

«Реализация проекта начнется со следующего года. Однако льготы на получение образования распространяться и на солдат, которые сейчас проходят службу в армии. Нас поддерживают Министерство науки и высшего образования, ректоры вузов», - отмечает Айгуль Тулембаева.

Поступить вчерашние солдаты смогут в течение календарного периода. Например, после увольнения в запас осенью, и в течение двух лет после окончания службы. Отдельным, лучшим военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза.

«Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратился к ректорам вузов с предложением, чтобы наиболее достойные военнослужащие могли рассчитывать на грант учебного заведения. Эту инициативу поддержали все вузы, к которым мы обратились», - добавила советник министра обороны.

Около 40 высших учебных заведений во всех регионах откликнулись на предложение. Идею поддержали ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Astana IT University.

В оборонном ведомстве рассчитывают, что в год вузы предоставят не менее 3 тыс. грантов в год. Таким образом, каждый десятый солдат-срочник получит возможность поступить на бесплатное обучение. Это будут бойцы, отслужившие не только в соединениях и частях Вооруженных сил, но и в других воинских формированиях – Пограничной службы, Нацгвардии.

В Министерстве обороны уже разрабатывают методики, по которым будут суммировать баллы, полученные воинами в процессе занятий по боевой подготовке, и определять рейтинг.

«Это своеобразная накопительная система полученных оценок. Дополнительные баллы солдат получит за соблюдение воинской дисциплины, активное участие в общественной жизни воинского коллектива», - поделилась Айгуль Тулембаева.


Новости по теме
Казахстанские военнослужащие участвуют в учениях ОДКБ в Таджикистане
Казахстанские военнослужащие участвуют в учениях ОДКБ в Таджикистане
Более 5 тысяч студентов из Индии обучается в казахстанских вузах
Читайте также
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»
Более 500 призывников находятся в розыске в Петропавловске
Перечень специальностей по заочной форме обучения сократили в РК
Памятные подарки получили победители конкурса «Поздравь своего учителя»
Президент внес изменения в Военную доктрину Казахстана
Казахстанские военнослужащие участвуют в учениях ОДКБ в Таджикистане
Более 5 тысяч студентов из Индии обучается в казахстанских вузах
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив