Около 3 тысяч многодетных семей будут получать соцпомощь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев рассказал, как будет с этого года предоставляться соцпомощь многодетным и малообеспеченным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, принятый комплекс мер включает несколько направлений.

Для многодетных семей ввели государственные пособия из средств республиканского бюджета. Размеры их дифференцированные, в зависимости от количества детей - в среднем по 10-11 тысяч тенге на каждого ребенка. При этом доход семьи не имеет значения, и получать пособие будут все многодетные семьи, имеющие 4-х и более несовершеннолетних детей. В регионе на такую соцподдержку могут рассчитывать 2932 семьи.

«Размер адресной соцпомощи малообеспеченным семьям, как ранее, будет составлять разницу между среднедушевым доходом и 70% от прожиточного минимума регионов на каждого члена семьи. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы и мер занятости, то выплата АСП будет прекращаться, не только ему - как сейчас - а всей семье. По новому механизму оказания помощи мать может ухаживать за ребенком в возрасте до 3-х лет, затем ей будет предложено участие в активных мерах занятости», - рассказал А.Сакипкереев.

В этом году адресную соцпомощь будут получать более 2 тысяч североказахстанских семей. На эти цели выделили около 850 млн тенге.

А.Сакипкереев добавил, что для малообеспеченных семей дополнительно ввели гарантированный социальный пакет. Он включает детское питание и гигиенические принадлежности для детей дошкольного возраста на сумму 5,3 тысячи тенге и для детей школьного возраста - горячее питание в школах, приобретение школьной одежды и принадлежностей, и возмещение расходов на проезд.

В прошлом году адресную социальную помощь получили 5,7 тысячи семей на сумму 2,3 млрд тенге. По словам А.Сакипкереева, в комплексе с предложенными мерами обеспечения занятости это помогло семьям выйти из трудной жизненной ситуации.

«С 1 апреля 2019 года адресная социальная помощь оказывалась по новым критериям, что существенно увеличило численность ее получателей - с 2026 человек до 26988. То есть в 13 раз. На эти цели из бюджетных средств затрачено 2,5 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета дополнительно выделено 2,2 млрд тенге», - сказал А.Сакипкереев.



