Около 3 тысяч гектаров земли было очищено от мусора в Карагандинской области

КАРАГАНДЫ. КАЗИНФОРМ – 24 апреля, Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования в рамках проекта «Таза табиғат» в Карагандинской области дан старт акциям по посадке деревьев и уборке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акимата города Караганды.

Так, во время «Бірге таза Қазақстан» была очищена от мусора территория площадью 2974,9 га. В мероприятии участвовали 22 тысячи неравнодушных жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории государственного лесного фонда было высажено 146,58 тысячи двухлетних сеянцев лиственных пород и в населённых пунктах городов и районов – 9,5 тысячи деревьев. В акции «Мекенім – жасыл орманым» приняли участие 6 184 человека.

Сегодня был запущен и челлендж по посадке деревьев на пришкольных участках «Бұл – менің ағашым». На территориях 504 школ и 39 колледжей 11 тысяч учащихся посадили 5,4 тысячи саженцев.

Кроме того, по проекту «Таза табиғат» были проведены акции «Су көздерін ашу, бұлақтарды тазарту» – по очистке родников и оросительных сетей; «Таза су айдындары» – по очистке водоемов от незаконных сетей и уборке береговой полосы; «Парктер шеруі» – по благоустройству национальных парков и других охраняемых природных территорий.

Так, были очищены от бытового мусора береговые полосы 111 закреплённых и пяти незакрепленных водоемов. В «Таза су айдындары» были задействованы 6,3 тысячи человек.

В рамках «Су көздерін ашу, бұлақтарды тазарту» проведена очистка 94 родников. В мероприятии приняли участие 1,2 тысячи человек.

На территории государственных национальных парков области посадили деревья, провели детские конкурсы рисунков, мероприятия по благоустройству территорий. В «Парктер шеруі» участвовали 320 человек.

Перечисленные акции прошли во всех городах и районах области, и продлятся они в течение месяца.