Около 3 тысяч актюбинских студентов нуждаются в общежитиях

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 3 тысяч актюбинских студентов стоят в очереди на места в общежитиях. Решить эту проблему планируется путем привлечения средств бизнеса в строительство общежитий по механизму ГЧП. О механизмах реализации инициативы актюбинским предпринимателям сегодня рассказали на встрече представители финансового центра МОН РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РПП «Атамекен».

Как известно, в рамках реализации третьей из пяти социальных инициатив Елбасы в части улучшения условий проживания студенческой молодежи необходимо до конца 2022 года обеспечить студентов вузов и колледжей свыше 75 тысяч койко-местами. На строительство общежитий государство планирует выделить 118 млрд тенге в течение десяти лет.

«Согласно механизму в рамках размещения госзаказа при строительстве нового общежития ежегодно будет выплачиваться 122 МРП за каждое койко-место, при реконструкции здания под общежитие - 47 МРП. Период выплат - восемь лет», - сообщил директор департамента АО «Финансовый центр» Биржан Алимжанов.





В рамках реализации Третьей социальной инициативы, в Актюбинской области запланирован ввод 9 общежитий на 2 960 мест для вузов и 1 960 мест для колледжей до конца 2022 года. Для решения данного вопроса планируется ввод объектов на 8 земельных участках.

По информации представителей АО «Финансовый центр», в целях снижения затрат, вуз, колледж или инвестор вправе использовать готовые типовые проекты.

Средняя стоимость строительства таких общежитий оценивается в 1,3 миллиарда тенге. Стоимость квадратного метра, которая будет закладываться в программу, по приблизительным подсчетам составляет 450-500 долларов.





«Срок аренды общежитий государством - 20 лет. В течение этого срока предусмотрен запрет на изменение целевого назначения здания. Вузы предоставляют жилье студентам, часть полученных доходов будет поступать застройщикам», - отметил Биржан Алимжанов.

Выгодно всем, считают специалисты, - государству, предпринимателю, учреждению образования и студентам. Одни получат развитие бизнеса, другие - снижение дефицита мест и улучшенные социальные условия для своих студентов.

После презентации проекта, предприниматели смогли задать свои вопросы и озвучить свое видение механизма реализации программы.







