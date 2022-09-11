Около 3 тыс. км дорог в Казахстане заносит снегом в период буранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится дорожниками по подготовке к зимнему периоду, сообщил заместитель председателя правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Серик Айдос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полным ходом идет у нас заготовка противогололедного материала - это химриагенты, соль и т.д.. Подготовлено 98% баз – это котельные, гаражи, хранилища. При наступлении неблагоприятных зимних погодных условий наш персонал будет переводиться на круглосуточный режим работы», - сказал Серик Айдос.

Он также сообщил, сколько участков дорог в Казахстане является особо заносимыми в зимний период.

«На особый контроль нами будут взяты 2 800 км особо заносимых участков дорог. Это наиболее задуваемые участки в период буранов. Мы их держим на контроле – это и обеспечение пассивного снегозадержания, и предоставление снегозащитных щитов и так далее», - добавил Серик Айдос.