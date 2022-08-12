12 Августа 2022 18:45

Около 3 тыс. грантов выделили акиматы по востребованным специальностям – Миннауки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 августа начался прием документов на образовательные гранты местных исполнительных органов. Прием заявлений будет осуществляться в приемных комиссиях вузов. Информацию о сроках приема документов можно получить в акимате или на их официальном сайте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Ежегодно на целевую подготовку по приоритетным специальностям из бюджета местных исполнительных органов (акиматов) выделяются образовательные гранты. Гранты акиматов присуждаются на конкурсной основе. При этом особое внимание уделяется абитуриентам из социально уязвимых категорий населения.

По всей республике около 3 тыс. грантов выделили местные исполнительные органы по наиболее востребованным специальностям регионов. В основном акиматам нужны педагоги, медики и специалисты по сельскохозяйственным отраслям. Наибольшее количество грантов в этом году выделяет акимат столицы. Почти 1 тыс. 200 грантов выделит акимат города Нур-Султана на подготовку по педагогическим и медицинским специальностям. Далее идут Восточно-Казахстанская область совместно с Абайской областью, которые выделили 450 грантов, Акмолинская область выделила 229 грантов.

По случаю празднования 150-летия учителя нации Ахмета Байтурсынова акимат Костанайской области выделил 15 грантов для обучения в Костанайском региональном университете имени А. Байтурсынова. На подготовку специалистов сферы искусства гранты выделил лишь акимат Северо-Казахстанской области, они готовы обучить за местный бюджет 15 специалистов.

Акиматы города Шымкента и Туркестанской области в этом году не выделяют гранты на обучение в бакалавриате. Акиматыг. Алматы и Павлодарской области с учетом потребностей региона на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием из средств областного бюджета выделяют гранты только по образовательным программам магистратуры и резидентуры.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претендент подает в приемную комиссию вуза следующие документы: документ об образовании; сертификат ЕНТ; копию документа, удостоверяющего личность; документы, подтверждающие льготную категорию.

Решение о присуждении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате. Зачисление в вузы страны осуществляется до 25 августа.

Ранее сообщалось, что 90 образовательных грантов из местного бюджета выделят в Карагандинской области.