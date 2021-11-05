Около 3 трлн тенге частных инвестиций привлекут для реализации нацпроекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» направлен на обеспечение равного доступа к базовым услугам и транспортной связанности страны, как между, так и внутри регионов», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в рамках реализации указанных двух направлений предусмотрено 4 задачи, 20 показателей и 94 мероприятия.

Общий объем финансирования Национального проекта составляет 7,6 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 4 трлн тенге, в местных бюджетах - 786 млрд тенге.

«Также будет обеспечено привлечение 2,8 трлн тенге частных инвестиций», - заключил министр.

Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.