+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 3 трлн тенге частных инвестиций привлекут для реализации нацпроекта

5 Ноября 2021 15:27
Поделиться:
Около 3 трлн тенге частных инвестиций привлекут для реализации нацпроекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 100 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Казахстане
Как долго будет закрыта казахстанско-китайская граница – пояснение Минторговли РК Международные эксперты повысили прогноз роста экономики Казахстана 16 тысяч км сетей водоснабжения построят в Казахстане

«Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» направлен на обеспечение равного доступа к базовым услугам и транспортной связанности страны, как между, так и внутри регионов», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в рамках реализации указанных двух направлений предусмотрено 4 задачи, 20 показателей и 94 мероприятия.

Общий объем финансирования Национального проекта составляет 7,6 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 4 трлн тенге, в местных бюджетах - 786 млрд тенге.

«Также будет обеспечено привлечение 2,8 трлн тенге частных инвестиций», - заключил министр.

Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется увеличить долю предприятий в обрабатывающей промышленности до 2025 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Экономика   #Регионы   #Бюджет   #Миннацэкономики   #Асет Иргалиев   #Нацпроекты  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Более 100 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Казахстане
Как долго будет закрыта казахстанско-китайская граница – пояснение Минторговли РК
Международные эксперты повысили прогноз роста экономики Казахстана
16 тысяч км сетей водоснабжения построят в Казахстане
Популярное
1 Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
2 Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
3 Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
4 Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
5 Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
6 Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Читайте также
Строительство второй цепи линии электропередач планируется между ЗКО и Атырауской областью
Около 350 казахстанских экспортеров выйдут на электронные торговые платформы
Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив