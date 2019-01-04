Около 3 тонн контрафактной пиротехники изъяли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С приближением Рождества Христова и Старого Нового года ДЧС Алматы предупреждает об опасности контрафактных пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы продолжаем комплекс профилактических мероприятий с целью обеспечения безопасности жителей южной столицы. Неосторожное обращение с пиротехникой нередко приводит к тяжелым последствиям. Это может произойти даже при использовании высококачественного товара, если пренебречь правилами, изложенными в инструкции», - говорится в сообщении ДЧС города.

В ведомстве отметили, число обратившихся за медицинской помощью во время новогодних каникул уменьшилось в 10 раз (в 2018 было зафиксировано 21 пострадавший, в 2019 году - 2 человека). Также в праздничные дни не зарегистрировано ни одного пожара от пиротехнических изделий.

По данным организации, в период с 20 декабря по 3 января 2019 года полиция изъяла свыше 2700 кг контрафактной пиротехники.

ДЧС Алматы напоминает, что запрещается устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений и кронами деревьев, давать использовать их детям без присмотра взрослых, держать фитиль близко к лицу, направлять ракеты и фейерверки на людей и применять их при ветре.



