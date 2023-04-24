Около 3 млрд тенге потратят на покупку медоборудования в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за счет средств, выделенных в рамках Комплексного плана развития региона, приобретут медицинскую технику на 2,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов сообщил, что запланировали покупку ангиографа, видеоэндоскопических комплексов, рентгенодиагностического оборудования, санитарного транспорта.

В прошлом году приобрели 29 единиц медицинского оборудования на два млрд тенге. В том числе МРТ, компьютерные томографы, рентген-аппараты, видеоэндоскопические комплексы.

«В регионе запланировано строительство 46 объектов первичной медико-санитарной помощи в опорных и спутниковых селах. В этом году начнется возведение девяти медобъектов. Выделены средства и ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика по семи объектам. По остальным проектам единым проектировщиком ТОО «Turar Healthcare» проводится разработка проектно-сметной документации», - сказал К.Калижанов.

На строительство поликлиники в селе Кишненеколь Уалихановского района документация уже прошла экспертизу, выделили средства на начало работ.