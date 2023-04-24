Около 3 млрд тенге потратят на покупку медоборудования в СКО
На заседании общественного совета руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов сообщил, что запланировали покупку ангиографа, видеоэндоскопических комплексов, рентгенодиагностического оборудования, санитарного транспорта.
В прошлом году приобрели 29 единиц медицинского оборудования на два млрд тенге. В том числе МРТ, компьютерные томографы, рентген-аппараты, видеоэндоскопические комплексы.
«В регионе запланировано строительство 46 объектов первичной медико-санитарной помощи в опорных и спутниковых селах. В этом году начнется возведение девяти медобъектов. Выделены средства и ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика по семи объектам. По остальным проектам единым проектировщиком ТОО «Turar Healthcare» проводится разработка проектно-сметной документации», - сказал К.Калижанов.
На строительство поликлиники в селе Кишненеколь Уалихановского района документация уже прошла экспертизу, выделили средства на начало работ.