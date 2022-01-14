Около 3 млн тенге вымогали неизвестные у предпринимателя из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 3 млн тенге вымогали неизвестные лица у предпринимателя из Актобе. Бизнесмен обратился в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Сначала преступники насильственным путем получили у бизнесмена 400 тысяч тенге, а затем затребовали 2,5 млн тенге. Мужчина обратился в полицию, которая задержала вымогателей.

«В отдел полиции обратился 37-летний предприниматель с заявлением о том, что неизвестные лица вымогают у него крупную сумму денег. По словам потерпевшего, в конце декабря 2021 года четверо лиц на съемной квартире, расположенной по адресу улице Есет-батыра, путем применения насилия, завладели денежными средствами в сумме 400 000 тенге и далее вымогали 2 500 000 тенге. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые лица», - сказал пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство», за которое предусмотрено наказание в виде лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.