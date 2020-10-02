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Около 3 млн тенге на ремонт «скорых» были похищены в Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
2 Октября 2020, 17:20
Около 3 млн тенге на ремонт «скорых» были похищены в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Илийским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении должностных лиц ГКП на ПВХ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы Илийского суда, установлено, что подсудимые похитили около 3 млн тенге, выделенных на ремонт машин скорой помощи.

«Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб. С учетом этого, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, подсудимому К. назначен штраф в сумме 30 млн тенге, подсудимому Т. - 3 года 6 месяцев ограничения свободы. Оба подсудимых пожизненно лишены права работать на госслужбе», - пояснили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.



Алматинская область   Коррупция   Здравоохранение   Судебный процесс  
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