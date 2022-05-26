26 Мая 2022 18:08

Около 3 700 золотых слитков продали в апреле в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле 2022 года казахстанскими банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами было продано 3 698 мерных слитков общим весом 61,3 кг, что на 55,3% (4 571 мерный слиток, или 105,9 кг) меньше в сравнении с мартом текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Увеличение продаж в марте было связано с заинтересованностью населения в инвестировании в золото как альтернативного инструмента для обеспечения сохранности сбережений в условиях неопределенности и повышенной волатильности на финансовом рынке. В апреле же, в связи со стабилизацией ситуации на валютном рынке, наблюдалось снижение объемов продаж слитков. При этом объем реализации мерных слитков на 37,3% выше среднемесячного объема реализации за 2021 год (2 694 штуки)», - сообщили в Нацбанке.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – программа) была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 91 229 золотых слитков общим весом 3,1 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 23 799 штук. Далее следуют 20-граммовые – 19 376 штук (21%) и 5-граммовые – 18 599 штук (21%), 100-граммовые – 18 197 штук (20%), 50-граммовые – 11 258 штуки (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Как пояснили в Нацбанке, золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту день в день. С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 12 893 мерных слитка общей массой 313 кг, что составляет 14% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.